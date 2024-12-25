Крушение самолета близ Актау: обнародован полный список пассажиров

Стали известны данные пассажиров, находившихся на борту азербайджанского самолета, рухнувшего близ Актау сегодня, передает NUR.KZ со ссылкой на Azerbaijan Airlines.

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Список пассажиров рейса J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании AZAL опубликован в Telegram-канале Azerbaijan Airlines.

1. Агаев Рамин

2. Ахмедов Рашад

3. Алимирзаева Хадиджа

4. Алимирзоев Али

5. Алиев Замин Идрис

6. Анкбазова Малейка

7. Арсбаева Джейран

8. Арсбаева Мадина

9. Асанов Ринат

10. Ацаева Зайра

11. Бабаев Анар

12. Байрамова Лейла

13. Байрамзаде Айхан

14. Бислиева Джамиля

15. Девришов Самир

16. Девришов Тофик

17. Джунышалиев Эрлан

18. Эдиев Увайс

19. Эганов Мухаммедали

20. Евстигнеева Кристина

21. Филиев Рамазан

22. Гадиров Гейдар

23. Гистаров Ибрагим

24. Гистаров Рашид

25. Гогамова Моминат

26. Гурбахов Хамзат

27. Яндаров Арби

28. Ибрагимов Рамин

29. Игидова Нармин

30. Исмаилов Исмаил

31. Исмаилов Хабиб

32. Джафаров Тогрул

33. Джалилов Низами

34. Джараев Ариф

35. Джараев Хаджибрахим

36. Джараев Магир

37. Джеров Хызри

38. Джерова Салихат

39. Джумакулов Бауржан

40. Джутаева Салима

41. Халаева Хафисат

42. Костиев Ибрахимхан

43. Махсудова Галина

44. Мамедов Заур

45. Мехдиев Ядыгар

46. Мустафаев Фаиг

47. Омарова Лейла

48. Осмонов Тилек

49. Папахов Мухаммед

50. Рахимов Субхонкул

51. Садыгов Гошгар

52. Саидуллаев Зинатул

53. Шабанова Вафа

54. Шаймерданова Гаук

55. Сираджов Нуруллах

56. Сираджова Муслимат

57. Тулешинов Сандибек

58. Тутунчиев Махмуд

59. Убаев Арби

60. Езнаева Рана

61. Джамалулла Медин

62. Джумагат Эльдар

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек.