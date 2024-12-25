Аэропорт Актау работает в штатном режиме
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Сегодня близ Актау рухнул пассажирский самолет Azerbaijan Airlines. Несмотря на произошедшее, аэропорт Актау работает в штатном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.
"На данный момент аэропорт Актау открыт, работает в штатном режиме", - говорится в сообщении Министерства транспорта в Telegram-канале.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.
Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.
Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.
Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.
По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.
В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.
На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек.
Также обнародован список пассажиров, находившихся на борту рухнувшего близ Актау самолета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204762-aeroport-aktau-rabotaet-v-shtatnom-rezhime/