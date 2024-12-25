Близ Актау упал самолет (видео)

Близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный, передает Lada.kz.

Издание публикует видео с места происшествия.

Корреспондент NUR.KZ обратился за официальными комментариями в уполномоченные органы.

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23 декабря 2024 года в городе Грамаду на юге Бразилии частный самолет упал в зоне жилой застройки. На борту были девять человек, выживших не было. По данным местных властей, 14 человек, находившиеся на месте происшествия, получили ранения и были госпитализированы.

25 ноября этого года в литовском Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом и загорелся. Один из членов экипажа погиб, двое получили ранения.

Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и выполнял рейс в интересах DHL. Он не долетел до аэропорта Вильнюса всего пару километров.

Позже в Сети появились кадры крушения грузового Boeing в Литве. Также власти рассказали о рассматриваемых версиях произошедшей трагедии.