Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В нем говорится, что самолет совершил вынужденную посадку в 3 км от областного центра, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Авиакатастрофа близ Актау: в Азербайджане запустили горячую линию для родных пострадавших

"Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау.

Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена ​​общественности", - говорится в сообщении перевозчика в Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.