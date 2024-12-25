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Авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Кадр из видео: очевидцы

Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В нем говорится, что самолет совершил вынужденную посадку в 3 км от областного центра, передает NUR.KZ.

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"Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", совершил вынужденную посадку в 3 км от города Актау.

Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена ​​общественности", - говорится в сообщении перевозчика в Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204688-aviakompaniya-chey-samolet-razbilsya-v-aktau-sdelala-zayavlenie/

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