Авиакатастрофа близ Актау: появилось видео с выжившими пассажирами
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Опубликовано с выжившими пассажирами самолета, потерпевшего в среду крушение в Мангистауской области - запись сделали очевидцы, передает NUR.KZ.
Казахстанцы рассылают видео, снятое очевидцами на месте авиакатастрофы близ Актау. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам, выжившим при падении самолета.
Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.
Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По неподтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.
При крушении самолета в Актау, по предварительной информации, выжили 25 человек. Сообщается также, что по предварительным данным на борту было 6 граждан Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204694-aviakatastrofa-bliz-aktau-opublikovano-video-s-vyzhivshimi-passazhirami/