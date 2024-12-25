Авиакатастрофа близ Актау: появилось видео с выжившими пассажирами

Опубликовано с выжившими пассажирами самолета, потерпевшего в среду крушение в Мангистауской области - запись сделали очевидцы, передает NUR.KZ.

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Казахстанцы рассылают видео, снятое очевидцами на месте авиакатастрофы близ Актау. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам, выжившим при падении самолета.

Внимание: видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По неподтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

При крушении самолета в Актау, по предварительной информации, выжили 25 человек. Сообщается также, что по предварительным данным на борту было 6 граждан Казахстана.