Генпрокуратура направила спецпрокуроров на место крушения самолета в Актау
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В Казахстане создали межведомственную следственно-оперативную группу из-за крушения самолета в Актау, передает корреспондент NUR.KZ.
"Генеральная прокуратура сообщает, что по факту крушения вблизи города Актау воздушного судна Азербайджанской авиакомпании создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, в нее включены опытные сотрудники транспортной прокуратуры, МВД и МЧС", - говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.
Там отмечается, что на место происшествия вылетел в составе правительственной комиссии Главный транспортный прокурор, на контроле которого находится уголовное дело о происшествии.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.
Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204810-mezhvedomstvennuyu-sledstvenno-operativnuyu-gruppu-sozdali-iz-za-krusheniya-samoleta-v-aktau/