Крушение самолета в Актау: создана правительственная комиссия

Создана правительственная комиссия по расследованию причин несчастного случая вблизи города Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Постановлением правительства создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор.

Комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия, обеспечить всестороннее расследование причин падения самолета, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавших.

Правительство Казахстана сотрудничает с правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования причин произошедшего и оказанию первоочередной помощи, отметили в сообщении.

Напомним, сегодня близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

На месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии было обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. Предварительно сообщалось о шести выживших.

Позже стало известно, что при крушении самолета в Актау, по предварительной информации, выжили 25 человек, по пострадавшим информация уточняется. 22 человека доставлены в больницу.

Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В Telegram-канале Baza опубликовали список пассажиров самолета, разбившегося близ Актау.

Появилось видео крушения с радаров. Также в Сети разошлось видео с выжившими после крушения. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам, выжившим при падении самолета.