Крушение самолета близ Актау прокомментировала глава Минздрава
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В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала крушение самолета близ Актау, передает корреспондент NUR.KZ.
"Пока ничего неизвестно, 14 бригад скорой помощи выехало на место, создан республиканский штаб. На место вылетел вице-министр, другой вице-министр координирует работу здесь на месте.
Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить. Работа ведется", - сообщила глава Минздрава Акмарал Альназарова.
Также в пресс-службе МЗ сообщили, что, по неподтвержденной информации, шесть человек остались живы.
Напомним, сегодня близ Актау произошло крушение пассажирского самолета - рухнул лайнер азербайджанской авиакомпании.
Позже в Сети появилось видео с места крушения самолета в Актау. На кадрах виден остов воздушного судна и находящиеся рядом люди - на месте работает "скорая" и спасатели.
В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии. На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
Также в Сети появился список пассажиров самолета - в списке 67 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204675-krushenie-samoleta-bliz-aktau-prokommentirovala-glava-minzdrava/