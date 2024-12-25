Крушение самолета близ Актау прокомментировала глава Минздрава

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала крушение самолета близ Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

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"Пока ничего неизвестно, 14 бригад скорой помощи выехало на место, создан республиканский штаб. На место вылетел вице-министр, другой вице-министр координирует работу здесь на месте.

Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить. Работа ведется", - сообщила глава Минздрава Акмарал Альназарова.

Также в пресс-службе МЗ сообщили, что, по неподтвержденной информации, шесть человек остались живы.

Напомним, сегодня близ Актау произошло крушение пассажирского самолета - рухнул лайнер азербайджанской авиакомпании.

Позже в Сети появилось видео с места крушения самолета в Актау. На кадрах виден остов воздушного судна и находящиеся рядом люди - на месте работает "скорая" и спасатели.

В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии. На место крушения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Также в Сети появился список пассажиров самолета - в списке 67 человек.