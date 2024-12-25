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"Нештатная ситуация": предварительную причину крушения самолета близ Актау назвали в Росавиации

Опубликовано:

Самолет азербайджанской авиакомпании Azal
Самолет азербайджанской авиакомпании Azal. Фото: SOPA Images/Getty Images

После столкновения с птицами на борту азербайджанского самолета, следовавшего из Баку в Грозный, возникла нештатная ситуация, передает NUR.KZ со ссылкой на Росавиацию.

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"Сегодня около 09:30 (по времени Москвы) в районе восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау, столкнулся с землей самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL. Перевозчик выполнял рейс из Баку в Грозный.

Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение "идти" на запасной аэродром - им был выбран Актау", - отмечается в сообщении.

Оперативные службы Казахстана ведут поисково-спасательные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

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Крушение самолета в Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204744-vneshtatnaya-situaciya-predvaritelnuyu-prichinu-krusheniya-samoleta-bliz-aktau-nazvali-v-rosaviacii/

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