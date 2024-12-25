"Предварительно, имеются выжившие": МЧС о падении самолета возле Актау
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В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие.
В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии.
Ранее появились кадры крушения самолета в Актау, который, по предварительным данным, принадлежит авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и следовал из Баку в Грозный.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204642-predvaritelno-imeyutsya-vyzhivshie-mchs-kazahstana-o-padenii-samoleta-vozle-aktau/