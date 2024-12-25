Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Предварительно, имеются выжившие": МЧС о падении самолета возле Актау

Опубликовано:

Самолет в Актау
Самолет. Кадр из видео: t.me/ladakz

В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие.

В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии.

Ранее появились кадры крушения самолета в Актау, который, по предварительным данным, принадлежит авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и следовал из Баку в Грозный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204642-predvaritelno-imeyutsya-vyzhivshie-mchs-kazahstana-o-padenii-samoleta-vozle-aktau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie