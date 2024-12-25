"Предварительно, имеются выжившие": МЧС о падении самолета возле Актау

В Актау на месте крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие.

В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии.

Ранее появились кадры крушения самолета в Актау, который, по предварительным данным, принадлежит авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" и следовал из Баку в Грозный.