Авиакатастрофа близ Актау: Следком России возбудил уголовное дело

СК России устанавливаются обстоятельства крушения самолета в Казахстане, на борту которого находились российские граждане, возбуждно уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

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"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту крушения самолета, на борту которого находились российские граждане, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

25 декабря 2024 года самолет потерпел крушение в районе города Актау. По данным следствия, на борту находились российские граждане. Сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении российского ведомства в Telegram-канале.

Отмечается также, что следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек. Пилоты самолета не выжили

Позже в Управлении здравоохранения Мангистауской области предоставили список выживших при авиакатастрофе в Актау.

По данным ДП на транспорте, по факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау возбуждено уголовное дело.