Медики рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета близ Актау

Медики рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе близ Актау - 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в реанимацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

С места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших.

Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших.

Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили 2 детей, 11 и 16 лет - их готовят к операции.

Также в ведомстве уточнили информацию - на место крушения были отправлены 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф) и 2 бригады IV категории срочности.

Сегодня близ Актау самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение.

По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В ведомстве заявили о 29 выживших - летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении.

Полиция начала расследование превзошедшей трагедии - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также стало известно, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

А в Командном центре МЧС в связи с крушением самолета азербайджанской авиакомпании близ Актау запущены телефоны горячих линий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Казахстан представителей государственных органов для расследования авиакатастрофы близ Актау.