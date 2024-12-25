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Аким Мангистауской области прибыл на место крушения самолета

Опубликовано:

Ақтаудағы ұшақ құлаған жер
Ақтаудағы ұшақ құлаған жер. Фото: Маңғыстау облысы әкімдігі

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай находится на месте крушения самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

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Глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с деталями происшествия и ходом спасательных работ, сообщает акимат Мангистауской области в Facebook.

Также аким области дал соответствующие поручения компетентным органам и подчеркнул, что все принимаемые меры будут на его личном контроле.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

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Крушение самолета в Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204693-akim-mangistauskoy-oblasti-nahoditsya-na-meste-krusheniya-samoleta/

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