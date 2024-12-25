Кадыров выложил пост в Telegram после крушения самолета
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в крушении самолета в Актау, передает корреспондент NUR.KZ.
"Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении", - заявил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.
Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204699-kadyrov-vylozhil-post-v-telegram-posle-krusheniya-samoleta/