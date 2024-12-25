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Авиакатастрофа близ Актау: в Азербайджане запустили горячую линию

Опубликовано:

Колл-центр
Фото: pixabay

В Азербайджане открыли горячую линию для получения необходимой информации по авиакатастрофе близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Azerbaijan Airlines.

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Как сообщили в авиакомпании, для членов семей пострадавших пассажиров, находившихся на борту самолета, организована горячая линия для получения необходимой информации.

Обратиться можно по следующим номерам: (+994) 12 5048280, (+994) 12 5048202, (+994) 12 5048203.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек.

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Крушение самолета в Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204783-v-azerbaydzhane-zapustili-goryachuyu-liniyu-dlya-rodstvennikov-postradavshih-v-aviakatastrofe-bliz-aktau-passazhirov/

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