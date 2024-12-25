На борту находились 69 человек: МЧС озвучило новые данные по пассажирам разбившегося самолета в Актау

В МЧС озвучили обновленные данные по авиакатастрофе, которая произошла близ Актау - крушение потерпел самолет азербайджанской авиакомпании, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

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"Согласно обновленной информации, в 11:00 от диспетчера аэропорта Актау в ДЧС Мангистауской области поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшее по маршруту из Баку в Грозный, объявило аварийную ситуацию с посадкой в городе Актау.

По предварительной информации на борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Также 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Немедленно были направлены силы и средства ДЧС в аэропорт.

В 11:30 поступила информация о крушении самолета в 3 км от аэропорта Актау. В 12:05 пожар ликвидирован. Создан республиканский штаб. Всего задействовано 287 человек личного состава и 65 единиц техники. Продолжался аварийно - спасательные работы. Госпитализированы 28 человек, из них - двое детей", - сообщил начальник Управления сил и средств аварийно-спасательных служб Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кайрат Жанаспаев.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек.