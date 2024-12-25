Названо число выживших при крушении самолета близ Актау

При крушении самолета в Актау, по предварительной информации, выжили 25 человек, по пострадавшим информация уточняется, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

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Как сообщает МЧС Казахстана, на борту самолета находилось 67 человек, в том числе 5 членов экипажа.

"По пострадавшим информация уточняется. Предварительно имеются 25 выживших человек, из них 22 - доставлены в больницу. Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП. Списки пассажиров уточняются", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление.

Сообщается также, что по предварительным данным на борту было 6 граждан Казахстана.