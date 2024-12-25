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Число выживших при крушении самолета близ Актау выросло до 28

Опубликовано:

Крушение самолета близ Актау
Крушение самолета близ Актау. Кадр из видео: t.me/qumash_kz

Сегодня, 25 декабря, близ Актау разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. В Минздраве РК озвучили последние данные по пострадавшим в результате крушения, передает корреспондент NUR.KZ.

"По крушению пассажирского самолета близ Актау Министерство здравоохранения сообщает, что по предварительным оперативным данным 28 человек доставлены в медицинские учреждения, состояния разной степени тяжести.

Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в больницах области", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что на место происшествия мобилизованы 23 бригады скорой медицинской помощи.

"Сегодня из Астаны в Актау вылетает борт санитарной авиации, с бригадой специалистов в составе хирургов, травматологов", - добавили в ведомстве.

В официальном Telegram-канале МЧС РК также сообщается, что по предварительным данным, из 28 выживших человек, доставленных в больницы, 2 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

На месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии было обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. Предварительно сообщалось о шести выживших.

Позже стало известно, что при крушении самолета в Актау, по предварительной информации, выжили 25 человек, по пострадавшим информация уточняется. 22 человека доставлены в больницу.

Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В Telegram-канале Baza опубликовали список пассажиров самолета, разбившегося близ Актау.

Появилось видео крушения с радаров. На сайте flightradar24 видно, как летел рухнувший самолет - в какой-то момент судно направилось в сторону аэропорта Актау, однако не добралось до него и разбилось близ побережья Каспия.

Также в Сети разошлось видео с выжившими после крушения. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам, выжившим при падении самолета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204732-chislo-vyzhivshih-pri-krushenii-samoleta-bliz-aktau-vyroslo-do-28/

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