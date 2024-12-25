Baza опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося близ Актау

Сегодня, 25 декабря, близ Актау разбился самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. На месте работают спецслужбы. В Сети появился список пассажиров самолета, передает NUR.KZ.

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Публикация появилась в Telegram-канале BAZA. Авторы утверждают, что публикуют полный список пассажиров, находившихся на борту самолета Баку - Грозный, разбившегося в Казахстане. В списке 67 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.