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Президент Азербайджана вернулся в Баку из-за крушения самолета близ Актау

Опубликовано:

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев. Фото: Presidency of Azerbaijan / Handout/Anadolu via Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

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По данным РИА Новости, президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с крушением самолета близ Актау вернулся в Баку с неформального саммита СНГ.

"В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку", - сказал собеседник агентства.

Между тем первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, которая также является супругой президента страны, опубликовала на своей странице в Instagram пост после крушения самолета.

"Глубоко потрясена известием о трагической гибели людей в результате крушения самолета вблизи Актау. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым", - написала Алиева.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По не подтвержденной информации, предварительно шесть человек остались живы.

Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

Между тем, в Казахстане завели уголовное дело по факту крушения.

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Крушение самолета в Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204717-prezident-azerbaydzhana-vernulsya-v-baku-iz-za-krusheniya-samoleta-bliz-aktau/

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