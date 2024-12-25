Появился список выживших в авиакатастрофе близ Актау

В Управлении здравоохранения Мангистауской области предоставили список пострадавших при авиакатастрофе близ Актау, доставленных в больницу, передает NUR.KZ.

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Так, по данным ведомства, в больницу поступили:

Асанов Ринат 03.11.2004 г.р., Кыргызстан, Османов Т. 20.08.1998 г.р., Кыргызстан; Джумалиев Е. 04.07.1988 г.р., Россия; Евстегнеева К. 30.07.1990 г.р., Россия; Байрамзара А. 28.03.2004 г.р., Азербайджан; Алиев З. 05.06.1998 г.р., Азербайджан; Жалелов Н. 01.09.1992 г.р., Азербайджан; Мамедов З. 17.08.1988 г.р., Россия; Сираков Н. 17.03.1953 г.р., Азербайджан; Арысбаева М. 06.02.1980 г.р., Россия; Асадов С. 15.08.1967 г.р., Азербайджан; Бисекеева Д. 1970 г.р., Россия; Караев Н. 07.06.1988 г.р., Азербайджан; Сейдахматова М. 1975 г.р., Россия; Кадиров Г. 28.05.1978 г.р., Азербайджан; Разимли А. 20.09.1999 г.р., Азербайджан; Эдиев У. 15.09.1969 г.р., Россия; Неизвестный, имя Азой, Россия; Джапаров Т. 26.04.1992 г.р., Азербайджан; Дережиев Т. 09.01.1959 г.р., Азербайджан; Дирбисиков С. 12.30.1986 г.р., Азербайджан; Папахов С. 30.10.1976 г.р., Россия; Кафа Ш. 26.01.1981 г.р., Азербайджан; Неизвестная Лейла 1996 г.р., Азербайджан; Рахимов С. 30.10.1976 г.р., Россия; Неизвестная женщина 32 года; Неизвестная женщина 40 лет; Арсбаева М. (ребенок) 13.08.2013 г.р., живет в Германии, гражданство не знает; Джерова С.Х. (ребенок) 22.01.2008 г.р., Азербайджан.

Напомним, сегодня близ Актау разбился самолет. Воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии было обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения потушили пожар.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, что на место выехали 14 бригад скорой помощи.

На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек. Также был обнародован полный список пассажиров, находившихся на борту.

В оперативном штабе Азербайжана заявили, что оба пилота, по предварительным данным, не выжили при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Казахстане.

В МЧС РК уточнили, что среди выживших - двое детей. Их доставили в больницу.