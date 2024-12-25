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Эзотерика

Двое детей выжили в авиакатастрофе близ Актау

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Место падения самолета близ Актау
Место падения самолета близ Актау. Кадр из видео: t.me/nehabar

В министерстве по ЧС сообщили о выживших детях в результате крушения самолета близ Актау - среди выживших оказались двое детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По предварительным данным, 28 выживших человек, из них 2 детей доставлены в больницы.

Ранее в пресс-службе Минздрава подтвердили информацию о 28 выживших пассажирах после крушения азербайджанского самолета близ Актау.

Напомним, сегодня близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

На месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии было обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. Предварительно сообщалось о шести выживших.

Азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. В Telegram-канале Baza опубликовали список пассажиров самолета, разбившегося близ Актау.

Появилось видео крушения с радаров. Также в Сети разошлось видео с выжившими после крушения. На кадрах видно, как очевидцы ЧП помогают пассажирам, выжившим при падении самолета.

Создана правительственная комиссия по расследованию причин несчастного случая вблизи города Актау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204774-dvoe-detey-vyzhili-v-aviakatastrofe-bliz-aktau/

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