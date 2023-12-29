Захват банка, сгоревшие леса и гибель шахтеров: какие происшествия потрясли казахстанцев в 2023 году

Лесные пожары, взрывы, вооруженные нападения. Какими громкими происшествиями запомнился казахстанцам уходящий 2023 год, расскажет корреспондент NUR.KZ.

Нападение на школьников в Петропавловске

Громкое нападение произошло в минувшем году в Петропавловске. Вся страна была потрясена этим инцидентом – школьник с топором и ножом напал на учеников школы, в которой учился.

Человек с топором. Иллюстративное фото: pexels.com

В туалете он надел на лицо самодельную маску, вышел в коридор и ранил троих учеников. Двое детей попали в больницу с колотыми ранами головы и предплечья, третьему ребенку медицинскую помощь оказали на месте. Пострадавшие учатся в 10 и 9 классах.

Проведенными экспертизами девятиклассник, напавший с топором и ножом на детей, был признан вменяемым, в момент совершения преступления в состоянии аффекта не находился. Суд признал несовершеннолетнего виновным. Парня приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Жесткая посадка вертолета

В результате жесткой посадки вертолета в Западно-Казахстанской области погибли четыре человека, еще двое пострадали. Вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас" совершал облет трубопровода по заказу АО “Казтрансойл” и совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Чапурино.

Спасение пострадавших. Фото: t.me/qr_tjm

На борту в этот момент находились 6 человек – 5 членов экипажа и 1 представитель АО "КазТрансОйл". В результате жесткой посадки погибли сотрудники "Казавиаспас" МЧС.

В МЧС сообщили, что вертолет 2021 года выпуска. Дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала на 2030 год. С момента эксплуатации вертолета информации о дефектах, неисправностях или замечаний, влияющих на летную годность судна, не поступало.

Смертельное ДТП с автобусом

В апреле в Шымкенте автобус без водителя выехал на тротуар и сбил шестерых человек. Две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении.

Автобус на месте ДТП. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Не удалось спасти и парня 2006 года рождения, которого в больницу доставили в состоянии клинической смерти. Единственная выжившая в жутком ДТП – 18-летняя девушка – осталась инвалидом.

Выяснилось, что водитель развернулся на конечной остановке и вышел из автобуса, оставив его на ручном тормозе. Транспортное средство покатилось по склону и наехало на пешеходов. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Пожар в Абайской области

В начале июня крупный лесной пожар в Абайской области унес жизни 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Они в числе первых отправились на борьбу с огнем. 14 работников посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Пожар в Абайской области. Фото: МЧС РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, прибыв на место ЧП, выразил соболезнования семьям погибших и принес извинения. 12 июня объявили Днем общенационального траура.

Также президент раскритиковал чиновников за абсолютное равнодушие к исполнению служебных обязанностей. Позже зампремьера Роман Скляр сообщил, что масштабы данного пожара в самом начале сильно недооценили.

А министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, что с 1 июля работникам природного резервата "Семей орманы" повысят зарплату. Но спустя месяц, работники данного резервата обратились с жалобой к главе государства. Большая часть сотрудников так и не дождалась обещанного повышения зарплат.

Захват заложников в банке Астаны

Среди событий, потрясших весь Казахстан, захват банка. Вооруженный мужчина взял в заложники в отделении банка в Астане. В момент захвата в здании находились сотрудники банка. Жильцов дома, в котором он располагается, эвакуировали.

Оцепление. Фото с места событий: t.me/POLICE_of_KZ

Захватчик требовал перевести на определенные счета деньги, чтобы помочь своим родным и близким, сообщал тогда министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Но требования мужчины периодически менялись.

Силовики штурмом взяли здание, в котором находился вооруженный мужчина и его заложники. Его удалось задержать. Всех заложников освободили, они не пострадали.

Операция по освобождению заложников длилась 2 часа и завершилась успешно. Нападавший обезврежен, он состоит на учете в наркологическом диспансере.

В сентябре мужчину приговорили к семи с половиной годам колонии.

Жестокое убийство 5-летней девочки

Резонансным стало в уходящем году изнасилование и убийство 5-летней девочки в Туркестанской области. 13 июля малышка играла на улице, а потом внезапно пропала. Девочку искали всем селом. Ее безжизненное тело нашли в доме одного из жителей деревни. И чем больше раскрывалось подробностей этого дела, тем больше росло негодование казахстанцев.

В Сети даже была информация, что в селе Туркестанской области были "волнения", люди требовали выдать им подозреваемого. Но в областном ДП тогда заявили, что ситуация в селе стабильная.

Туркестанская область. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Убийца девочки был ранее судим за убийство на 10 лет. После ему назначили 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля за то, что он ударил топором односельчанина. А через пару месяцев он жестоко расправился с 5-летней девочкой.

Возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, он обманом заманил ребенка в дом. Изнасиловал и умышленно нанес несколько ударов кухонным ножом в область груди и живота ребенка. От полученных ран малышка скончалась на месте преступления.

Обвиняемый был признан виновным и приговорен к пожизненному сроку лишения свободы с химической кастрацией. Также с него взыскали 100 млн тенге морального вреда.

ЧП на шахте имени Костенко

В октябре казахстанцев потрясла трагедия на шахте Карагандинской области. На момент аварии под землей находились 252 человека. Во время пожара 46 горняков погибли в шахте имени Костенко. Самому молодому было всего 26 лет.

Прибыв на место ЧП, глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество иностранным инвестором - компанией "АрселорМиттал Темиртау". Касым-Жомарт Токаев отметил, что данная компания оказалась самой худшей в истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием.

Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительственная комиссия определила 100% вины работодателя, установлены 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.

Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Гибель четверых детей

Трагедия произошла в городе Аягоз области Абай. На месте пожара спасатели обнаружили тела четверых детей.

Кареты скорой помощи. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Известно, что утром 25 октября на пульт ДЧС поступил сигнал о том, что в одном из частных домов в Аягозе произошло задымление. Когда спасатели прибыли на место ЧС, в спальне горели мебель и личные вещи.

Стало известно, что погибшими оказались дети из одной семьи - 8-летние близнецы и их младшие братья 3 и 2 лет. Отец на момент происшествия находился на работе, а мать вышла за продуктами.

Пожар в хостеле

30 ноября в хостеле в Алматы случился пожар. В это время в помещениях хостела находились 72 человека. Большая часть смогла выбраться из огненной ловушки. На месте пожара спасатели обнаружили тела 13 человек. Девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

Хостел в Алматы. Фото: NUR.KZ

Начальник ДЧС Алматы, ссылаясь на слова администратора хостела, сообщил, что подвальное помещение было переоборудовано незаконно.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что виновные в пожаре в хостеле в Алматы будут привлечены к ответственности по закону.

По факту пожара завели уголовное дело. По подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, задержан и водворен в ИВС арендатор хостела.

Взрыв в Костанае

Мощный взрыв в Костанае полностью разрушил одноэтажное здание и унес жизни троих человек. 12 пострадавших обратились за медицинской помощью. Здание на площади 280 кв.м. обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси.

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/qostanai_tjd

В результате взрыва получили повреждения 7 единиц легковой и 5 единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домов.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В ДЧС не исключают версию, связанную с нарушением правил использования газобаллонного автомобильного оборудования.

Момент взрыва в Костанае. Кадр из видео: t.me/kostanaynews

А через два дня в том же Костанае хлопок газа произошел в заведении общепита. По словам начальника ДЧС Костанайской области, было допущено вопиющее нарушение мер безопасности. Мужчина и женщина из холодного гаража занесли шесть баллонов газа и практически прислонили к печи. Помощник продавца получил 70-75% ожогов тела.

Автобус въехал в толпу людей

22 декабря автобус въехал в толпу людей на проспекте Райымбека в Алматы. Трое погибли до приезда скорой помощи. Четверых госпитализировали, среди них один ребенок 15 лет.

Фото с места ДТП: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Стало известно, что пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус наехал на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя транспортными средствами. Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. Местные жители отмечают, что участок улицы, где произошло ДТП, не освещен. Также по словам горожан, с этого участка уезжают те, кто живет в пригороде - в Узынагаше, Каскелене и так далее. Чтобы "поймать" такси, они выходят на дорогу.