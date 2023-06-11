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Погибших при пожаре в Абайской области лесничих посмертно наградили орденами

Опубликовано:

Государственные награды
Государственные награды. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

Токаев сегодня подписал указ о награждении за мужество и самоотверженность погибших сотрудников лесничества на востоке страны. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Так, указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в Абайской области Абай, орденом "Құрмет" награждены:

  1. Тоқтасын Серікжан Бакытбекұлы (посмертно) – инженер Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  2. Жиенбаева Мейрамгуль Кусаиновна (посмертно) – руководитель Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  3. Губаев Алексей Григорьевич (посмертно) – мастер леса – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  4. Начинёнов Константин Сергеевич (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  5. Нуржигитов Саят Нуржанович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  6. Сидорин Виктор Александрович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  7. Сидорин Александр Викторович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  8. Фоминых Максим Владимирович (посмертно) – инспектор по охране территорий – государственный инспектор Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  9. Гражданкин Петр Александрович (посмертно) – лесной пожарный Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  10. Пузырев Сергей Николаевич (посмертно) – лесной пожарный Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  11. Дарибаев Александр Викторович (посмертно) – тракторист – машинист Жерновского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  12. Ганьшин Даниил Евгеньевич (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  13. Пузырев Николай Иванович (посмертно) – водитель Центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы»;
  14. Дүйсембаев Амангелді Спатайұлы (посмертно) – водитель Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».

Напомним, уже несколько дней на востоке Казахстана бушует лесной пожар.

Накануне стало известно о 14 погибших в результате ЧП. Все они были сотрудниками лесного природного резервата "Семей орманы".

Сегодня на место ЧП прибыл Касым-Жомарт Токаев. Он на вертолете осмотрел пострадавшие от пожара территории региона.

Позже глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку. Кроме того, Токаев пообещал им привлечь к ответственности тех, кто виноват в трагедии.

Президент также провел заседание оперативного штаба, на котором раскритиковал чиновников за халатное отношение к работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024297-pogibshih-pri-pozhare-v-abayskoy-oblasti-lesnichih-posmertno-nagradili-ordenami/

Автор: Кристина Кривцанова
Погибших при пожаре в Абайской области лесничих посмертно наградили орденами

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