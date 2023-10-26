Тела четверых детей нашли в частном доме в области Абай

В частном доме в городе Аягоз области Абай вчера, 25 октября, были обнаружены тела четверых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как сообщили в акимате, 25 октября в 10:49 на пульт ДЧС поступил сигнал о том, что в одном из частных домов в Аягозе произошло задымление. На место выехала бригада из шести человек.

По прибытии пожарные установили, что в спальне загорелись мебель и личные вещи. В 11:10 горение было локализовано, в 11:24 - ликвидировано.

Общая площадь пожара - 20 квадратных метров. Причина возгорания сейчас устанавливается.

"В ходе тушения обнаружены тела четверых детей без признаков жизни. Причина смерти устанавливается. Назначена соответствующая экспертиза", - говорится в сообщении.

Полиция уже начала расследование по факту гибели детей.

"В настоящее время членам семьи оказывается вся необходимая помощь. Ситуация на контроле местных исполнительных органов", - добавили в акимате.

По данным Telegram-канала Abai News, погибшими оказались дети из одной семьи - 8-летние близнецы и их младшие братья 3 и 2 лет.

"Отец работает водителем скорой помощи и на момент происшествия находился на работе, в то время как мать вышла за продуктами на базар", - говорится в посте.

Напомним, на прошлой неделе в Жамбылской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Внутри находился хозяин и шестеро детей. Детей удалось спасти, а мужчина получил ожоги 95% тела. Его поместили в реанимацию.

В начале октября в ЗКО 13-летний мальчик обжег лицо и шею, пытаясь растопить баню.

А в Петропавловске в конце сентября 20-летняя девушка и двое детей погибли в пожаре в частном доме.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: