Обрушилось здание, погибли люди: место взрыва в Костанае сняли с высоты (видео)

Последними данными по взрыву в Костанае, которым полностью разрушило одноэтажное здание, поделились в ДЧС региона. Также ведомство показало кадры с места ЧП с высоты птичьего полета, передает NUR.KZ.

Как отмечается на официальной странице ДЧС Костанайской области в Instagram, спасательные работы на территории жилого массива Амангельды по лице Энергетиков, 1 завершены.

В ведомстве напомнили, что 11 декабря в 12.36 здесь произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого полностью обрушилось одноэтажное здание на предварительной площади 280 кв.м., также был пожар на площади 5 кв.м. Возгорание ликвидировано в 13.52.

"Взрывы газовых баллонов представляют серьезную опасность как для человека, так и для имущества, и в данном случае они привели к серьезным последствиям", - отметили в ДЧС региона.

В ведомстве проинформировали, что в работах по тушению пожара и поисково-спасательных работах были задействованы 263 сотрудника по ЧС и местных исполнительных органов и 61 единица техники. Также были привлечены волонтерские группы, военнослужащие Нацгвардии и все заинтересованные лица.

"В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. К сожалению, троих спасти не удалось.

Доставлено на госпитализацию в областную больницу 4 человека, в городскую больницу - 6 человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился 1 человек и 1 - отказался от госпитализации. Всем пострадавшим оказывается весь комплекс необходимых медицинских услуг", - отметили в ДЧС.

Предварительно, получили повреждения 7 единиц легковой и 5 единиц большегрузной техники, а также 12 близлежащих частных домостроений.

УП Костаная начато досудебное расследование по ст.292 ч.3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Не будет исключаться версия, связанная с нарушением правил использования газобаллонного автомобильного оборудования", - пояснили в ДЧС региона изданию "Костанайские новости".

Напомним, днем 11 декабря в спасателям поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

На тот момент указывалось, что в результате случившегося семь человек оказались под завалами. На месте ЧП был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Позже в ДЧС Костанайской области проинформировали, что за первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов были спасены два человека, еще один мужчина, по данным ведомства, был обнаружен без признаков жизни. Однако позже выяснилось, что он жив.

К вечеру 11 декабря стало известно, что поисковые работы завершены. Были спасены 12 человек, три человека погибли. После ЧП было начато досудебное расследование.

Добавим, что согласно ст.292 ч.3 УК РК нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.