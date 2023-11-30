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Пожар случился в хостеле в Алматы: найдены тела 13 человек (фото)

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Пожар в хостеле в Алматы
Пожар в хостеле в Алматы. Фото с места происшествия: ДЧС Алматы

Сегодня утром в одном из хостелов Алматы случился пожар. Прибывшие на место ЧП пожарные нашли тела 13 человек. Устанавливается причина их смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, сообщение о пожаре в хостеле по адресу Шарипова, 86 поступило на пульт в 05:33, первые расчеты прибыли на место ЧП за 7 минут.

Как оказалось, пожар случился в подвале трехэтажного здания, на первом и цокольном этажах которого располагался хостел.

Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров. В 06:22 пожар был ликвидирован.

"В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении департамента.

Всего же в момент пожара в хостеле находилось 72 человека, 59 из них успели эвакуироваться.

На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники ДЧС.

"Причина пожара и гибели устанавливаются. Информация будет дополняться по мере поступления", - добавили в ДЧС.

Пожар в хостеле в Алматы
Пожар в хостеле в Алматы. Фото с места происшествия: ДЧС Алматы

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".

Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048316-pozhar-sluchilsya-v-hostele-v-almaty-naydeny-tela-13-chelovek/

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