Пожар случился в хостеле в Алматы: найдены тела 13 человек (фото)
Опубликовано:
Сегодня утром в одном из хостелов Алматы случился пожар. Прибывшие на место ЧП пожарные нашли тела 13 человек. Устанавливается причина их смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, сообщение о пожаре в хостеле по адресу Шарипова, 86 поступило на пульт в 05:33, первые расчеты прибыли на место ЧП за 7 минут.
Как оказалось, пожар случился в подвале трехэтажного здания, на первом и цокольном этажах которого располагался хостел.
Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров. В 06:22 пожар был ликвидирован.
"В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом", - говорится в сообщении департамента.
Всего же в момент пожара в хостеле находилось 72 человека, 59 из них успели эвакуироваться.
На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники ДЧС.
"Причина пожара и гибели устанавливаются. Информация будет дополняться по мере поступления", - добавили в ДЧС.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112".
Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2048316-pozhar-sluchilsya-v-hostele-v-almaty-naydeny-tela-13-chelovek/