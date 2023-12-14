В Костанае произошел еще один взрыв: мужчина получил 75% ожогов тела

Хлопок газа произошел в заведении общепита в Костанае. Начальник регионального ДЧС сообщил, что было допущено "вопиющее нарушение мер безопасности", передает издание "Костанайские новости".

Как пишет издание в своем Telegram-канале, хлопок газовоздушной смеси произошел в заведении с тандырной выпечкой по улице Рабочая. Сообщение об этом поступило сегодня в 18:50.

"В этом случае было допущено вопиющее нарушение мер безопасности. Мужчина и женщина растопили тандырную печь, а потом из холодного гаража занесли шесть баллонов газа и практически прислонили к печи", – заявил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат Касым.

По его словам, взорвались четыре баллона, еще два вынесло целыми взрывной волной.

От хлопка загорелась вся площадь кафе – 20 квадратных метров. В 19:16 пожар был локализован, а в 19:40 – ликвидирован. Здания рядом не пострадали.

До прибытия ДЧС был госпитализирован помощник продавца. Он получил 70-75% ожогов тела. Женщина получила незначительные ожоги, ее также доставили в больницу.

Напомним, 11 декабря к спасателям поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

На тот момент указывалось, что в результате ЧП семь человек оказались под завалами. На месте происшествия был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Позже в ДЧС Костанайской области проинформировали, что за первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов были спасены два человека, еще один мужчина, по данным ведомства, был обнаружен без признаков жизни. Однако позже выяснилось, что он жив.

К вечеру того же дня стало известно, что поисковые работы завершены. Были спасены 12 человек, три человека погибли. После ЧП было начато досудебное расследование.

На следующий день ДЧС региона показало кадры с места ЧП с высоты птичьего полета.

Также вчера врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве.