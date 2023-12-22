Что происходит на месте смертельного ДТП с автобусом в Алматы (фото, видео)

Сегодня на проспекте Райымбека в Алматы автобус наехал на толпу людей, в результате чего погибли три человека, еще несколько пострадали. Корреспондент NUR.KZ побывал на месте трагедии.

Как сообщает наш корреспондент, тела погибших, фотографии с которыми были опубликованы ранее в соцсетях, уже увезли.

Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

На месте продолжают работать полицейские - автобус до сих пор на месте ДТП, он оцеплен.

Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Остальные автомобили, пострадавшие в аварии, - неуправляемый автобус столкнулся с четырьмя авто, прежде чем въехать в толпу, увозят эвакуаторы.

Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Работники коммунальных служб убирают с проезжей части и тротуара разлетевшиеся обломки автобуса и машин.

Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.

В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы.

Мужчину, напавшего на водителя, задержали. Возбуждено дело по статье 345 УК РК.

В УОЗ южной столицы рассказали о состоянии пострадавших, среди которых трое взрослых и один подросток 15 лет. Взрослые госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра, у подростка - перелом костей левой стопы.