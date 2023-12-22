Что происходит на месте смертельного ДТП с автобусом в Алматы (фото, видео)
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Сегодня на проспекте Райымбека в Алматы автобус наехал на толпу людей, в результате чего погибли три человека, еще несколько пострадали. Корреспондент NUR.KZ побывал на месте трагедии.
Как сообщает наш корреспондент, тела погибших, фотографии с которыми были опубликованы ранее в соцсетях, уже увезли.
На месте продолжают работать полицейские - автобус до сих пор на месте ДТП, он оцеплен.
Остальные автомобили, пострадавшие в аварии, - неуправляемый автобус столкнулся с четырьмя авто, прежде чем въехать в толпу, увозят эвакуаторы.
Работники коммунальных служб убирают с проезжей части и тротуара разлетевшиеся обломки автобуса и машин.
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.
В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.
В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы.
Мужчину, напавшего на водителя, задержали. Возбуждено дело по статье 345 УК РК.
В УОЗ южной столицы рассказали о состоянии пострадавших, среди которых трое взрослых и один подросток 15 лет. Взрослые госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра, у подростка - перелом костей левой стопы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052227-chto-proishodit-na-meste-smertelnogo-dtp-s-avtobusom-v-almaty/