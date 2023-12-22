"Пассажир ударил водителя-женщину": озвучены подробности ДТП с въехавшим в толпу автобусом в Алматы

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что сегодня, 22 декабря, на проспекте Райымбека автобус въехал в толпу людей. Погибли три человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП.

"22 декабря года в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом.

Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.

Вследствие данного происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан", - говорится в сообщении.

Назначены экспертизы. Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей, стоявших на остановке.

Напомним, что статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

Согласно части 4 этой статьи нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.