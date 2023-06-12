Работникам резервата "Семей орманы" повысят зарплаты с 1 июля

Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара. Иллюстративное фото: instagram.com/glpr.semeyormany

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, что с 1 июля работникам природного резервата "Семей орманы" повысят зарплату, передает телеканал "Хабар 24".

По словам министра, в планах увеличить и финансирование в сфере в целом, но в течение четырех лет. Средства будут направляться на обновление спецтехники и установку систем раннего обнаружения пожаров.

"Вопрос материального обеспечения леснических хозяйств подняли на сегодняшнем заседании правительства. Мы проанализируем ситуацию по всем потребностям лесников и запросим дополнительное финансирование", - сообщила глава Минэкологии.

На сайте Особо охраняемые природные территории сообщается, что Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" был создан постановлением правительства РК в 2003 году путем слияния Бегеневского, Бородулихинского, Букебаевского, Долонского, Жанасемейского, Жарминского, Канонерского, Морозовского, Новошульбинского и Семипалатинского государственных учреждений по охране лесов и животного мира.

Общая площадь резервата - 654 179,8 гектара.

Цель создания резервата - сохранение и восстановление уникальных ленточных боров Прииртышья, выполняющих важные защитные функции и имеющих особую экологическую, научную, культурную и рекреационную ценность.

На официальном сайте резервата сообщается, что территория РГУ ГЛПР "Семей орманы" разделена на 10 филиалов, 34 лесничества, 351 обход, 5858 кварталов. Кварталы объединены в обходы, персонально закреплены за государственными инспекторами службы охраны. Средняя площадь обхода составляет 1875 га.

Отмечается, что финансирование резервата осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Напомним, что в результате масштабного лесного пожара в Абайской области погибли 14 сотрудников "Семей орманы". Все они в числе первых отправились тушить возгорание в лесном массиве. Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024473-rabotnikam-semey-ormany-povysyat-zarplatu-s-1-iyulya/