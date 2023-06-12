Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Работникам резервата "Семей орманы" повысят зарплаты с 1 июля

Опубликовано:

Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара
Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара. Иллюстративное фото: instagram.com/glpr.semeyormany

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила, что с 1 июля работникам природного резервата "Семей орманы" повысят зарплату, передает телеканал "Хабар 24".

По словам министра, в планах увеличить и финансирование в сфере в целом, но в течение четырех лет. Средства будут направляться на обновление спецтехники и установку систем раннего обнаружения пожаров.

"Вопрос материального обеспечения леснических хозяйств подняли на сегодняшнем заседании правительства. Мы проанализируем ситуацию по всем потребностям лесников и запросим дополнительное финансирование", - сообщила глава Минэкологии.

На сайте Особо охраняемые природные территории сообщается, что Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" был создан постановлением правительства РК в 2003 году путем слияния Бегеневского, Бородулихинского, Букебаевского, Долонского, Жанасемейского, Жарминского, Канонерского, Морозовского, Новошульбинского и Семипалатинского государственных учреждений по охране лесов и животного мира.

Общая площадь резервата - 654 179,8 гектара.

Цель создания резервата - сохранение и восстановление уникальных ленточных боров Прииртышья, выполняющих важные защитные функции и имеющих особую экологическую, научную, культурную и рекреационную ценность.

На официальном сайте резервата сообщается, что территория РГУ ГЛПР "Семей орманы" разделена на 10 филиалов, 34 лесничества, 351 обход, 5858 кварталов. Кварталы объединены в обходы, персонально закреплены за государственными инспекторами службы охраны. Средняя площадь обхода составляет 1875 га.

Отмечается, что финансирование резервата осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.

Напомним, что в результате масштабного лесного пожара в Абайской области погибли 14 сотрудников "Семей орманы". Все они в числе первых отправились тушить возгорание в лесном массиве. Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024473-rabotnikam-semey-ormany-povysyat-zarplatu-s-1-iyulya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.