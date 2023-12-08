Имя нового инвестора АМТ объявили в правительстве

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил сегодня имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, передает корреспондент NUR.KZ.

Новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, возглавляющий группу компаний Аллюр (Allur). Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

"Они вступают в свои права владения буквально вот в ближайшие один день или два", – сказал Шарлапаев.

По его словам, 100% акций передали в госкомпанию, вскоре состоится их передача в пользу группы Allur и Андрея Лаврентьева – остались завершающие стадии оформления.

Подписание документов произошло вчера, 7 декабря. Сделка, по словам Шарлапаева, затянулась на неделю – ранее в правительстве планировали завершить ее до 30 ноября.

Министр также добавил, что АМТ могут вернуть прежнее название "КарМет".

Ранее сегодня стало известно, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Также, подробнее о бизнесмене Лаврентьеве мы написали тут.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Тот, в свою очередь, заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане.

В начале ноября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

10 ноября было объявлено, что ArcelorMittal оценила стоимость активов своей казахстанской "дочки".