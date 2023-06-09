Сотни человек и вертолеты: в МЧС рассказали, как тушат крупный пожар в Абайской области

Пожар. Фото с места событий: МЧС РК

Пожарные продолжают тушить пожар в Абайской области. Министерство по ЧС в своем официальном Telegram-канале сообщило о том, как ведутся работы по его ликвидации.

Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации огня.

По данным ведомства, задействовано более 300 человек, 70 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны.

Привлечено 4 вертолета, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня.

В соответствии с распоряжением министра по ЧС Юрия Ильина, на место для координации сил и средств направлен вице-министр по ЧС Марат Кульдиков.

Местными исполнительными органами развернуты эвакуационные пункты в селе Бородулиха на базе СШ им. Островского и колледжа.

Накануне в ведомстве сообщали, что на территории Батпаевского лесничества произошло загорание деревьев.

Отметим, что в мае в Абайской области тоже вспыхнул пожар, его пришлось тушить в течение нескольких дней.

Началось все с того, что 22 мая на территории Алтайского края России произошло загорание сухой травы. Позже огонь перекинулся на территорию казахстанского госрезервата "Семей орманы".

Утром 23 мая к тушению возгорания привлекли технику и несколько сотен человек. Сообщалось, что тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра. Постепенно количество привлеченных сил увеличилось, была привлечена авиация.

Позже власти предупредили, что пожар может угрожать населенным пунктам - площадь увеличилась до 1,5 тыс. гектаров.

Затем появилась информация от Минобороны о том, что к борьбе с пожарами привлекли военных.

Позже в МЧС уточнили, что всего к тушению пожара в Абайской области привлекли 10 вертолетов и более 200 единиц другой техники.

Локализовать пожар удалось лишь вечером 25 мая. В тушении лесного пожара задействованы более 800 человек личного состава, более 200 единиц техники, 1 пожарный поезд и 10 вертолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024032-sotni-chelovek-i-vertolety-v-mchs-rasskazali-kak-tushat-krupnyy-pozhar-v-abayskoy-oblasti/