Опубликованы имена и фотографии погибших при ЧП в шахте в Караганде
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Пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" опубликовала поименный список погибших горняков в шахте Костенко в Караганде, передает корреспондент NUR.KZ.
В списке погибших числятся 46 человек. Судя по списку, самому молодому из погибших, Тимуру Сосновскому, было всего 26 лет. Самому взрослому шахтеру, Владимиру Петренко, было 62 года.
Полный список с именами погибших шахтеров:
Абилов Айбек Нургалиевич – 04.06.1997-28.10.2023;
Бобряшов Сергей Владимирович – 26.11.1962-28.10.2023;
Семсерхан Есдаулет – 07.03.1989-28.10.2023;
Жылтыров Амангельды Ергалиевич – 24.10.1964-28.10.2023;
Ещенко Леонид Николаевич – 20.08.1962 -28.10.2023;
Киселев Сергей Александрович – 27.09.1970-28.10.2023;
Крайнов Олег Викторович – 14.02.1968-28.10.2023;
Сальников Анатолий Владимирович - 29.09.1969-28.10.2023;
Богатырев Илья Константинович – 27.05.1995-28.10.2023;
Шатаев Аманкелді Мейрамұлы – 05.08.1992-28.10.2023;
Сапаргалиев Аскат Бауржанович – 30.03.1986-28.10.2023;
Камиев Олжас Ергазиевич – 18.09.1989-28.10.2023;
Сосновский Тимур Викторович – 19.02.1997-28.10.2023;
Мордасов Виталий Анатольевич – 21.05.1975-28.10.2023;
Крикунов Павел Александрович – 01.11.1971 -28.10.2023;
Петренко Владимир Ильич – 23.05.1961-28.10.2023;
Югай Александр Викторович – 28.02.1964-28.10.2023;
Леушин Владимр Геннадьевич – 06.07.1970-28.10.2023;
Прокудин Александр Валерьевич – 29.11.1972-28.10.2023;
Мусабеков Асет Канатович – 06.09.1979-28.10.2023;
Кочмар Сергей Николаевич – 12.04.1967-28.10.2023;
Алиякпаров Куандык Серикович – 15.04.1987-28.10.2023;
Деревянко Виктор Николаевич – 17.10.1963-28.10.2023;
Арусланов Денис Геннадьевич – 07.02.1976-28.10.2023;
Калимуллин Дамир Радикович – 08.05.1991-28.10.2023;
Гудз Дмитрий Казимирович – 07.05.1973-28.10.2023;
Жанзаков Айзат Айханулы – 04.10.1991-28.10.2023;
Неверов Александр Викторович – 30.03.1967-28.10.2023;
Котвицкий Сергей Геннадьевич – 16.01.1992-28.10.2023;
Катаман Владимир Мирославович – 07.09.1962-28.10.2023;
Николаенко Юрий Леонидович – 10.07.1963-28.10.2023;
Баринов Сергей Валерьевич – 22.02.1983-28.10.2023;
Сайфутдияров Альберт Рифович – 29.05.1968-28.10.2023;
Магиев Жанболат Темиргалиевич – 01.04.1981-28.10.2023;
Исинкулов Дамир Нурисламович – 31.12.1985-28.10.2023;
Шулевский Михаил Леонидович – 21.11.1980-28.10.2023;
Мельников Иван Владимирович – 12.07.1989 -28.10.2023;
Малдакасов Асют Аханович – 29.05.1962-28.10.2023;
Адампаев Ербулат Муратович – 07.10.1970-28.10.2023;
Силам Берденбек – 02.12.1978-28.10.2023;
Кривоногов Евгений Викторович – 10.01.1973-28.10.2023;
Оракбаев Акынжан Расбаевич – 26.10.1995-28.10.2023;
Кадиров Ринат Мубаракзянович – 24.07.1970-28.10.2023;
Фазлов Марат Фаудинович – 24.04.1983-28.10.2023;
Поцелуев Вячеслав Валерьевич – 16.07.1996-28.10.2023;
Половинка Юрий Сергеевич – 25.10.1986 -28.10.2023.
ЧП на шахте имени Костенко
Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.
Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.
Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".
Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.
Вчера глава МЧС Сырым Шарипханов сообщил о том, что найдены останки 46-го погибшего на шахте имени Костенко.
В Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования ЧП на шахте в Караганде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043645-opublikovany-imena-i-fotografii-pogibshih-pri-chp-v-shahte-v-karagande/