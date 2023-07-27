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Работники "Семей орманы" написали жалобу Токаеву

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Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара
Сотрудник "Семей орманы" на месте пожара. Иллюстративное фото: instagram.com/glpr.semeyormany

Работники резервата "Семей орманы" обратились с жалобой к главе государства - большая часть сотрудников резервата так и не дождалась повышения зарплат, передает "Первый канал "Евразия".

После крупного пожара в Абайской области в начале июня сообщалось, что сотрудникам резервата "Семей орманы" поднимут заработную плату на 100%. Однако, как оказалось, повышения зарплаты дождались не все - химбойцы, водители, операторы радиосвязи и другие доплату так и не получили.

По данным телеканала, повышенную зарплату начислили примерно 500 работникам - лесничим, инженерам и мастерам. Они считаются гражданскими служащими, а техперсонал, который к этой категории не относится, оказался в стороне. Это больше 1300 человек, в том числе химбойцы и водители.

"Если это ничего не будет делаться, здесь даже никто работать не будет. Вы говорите о лесниках, трактористах, а мы временные рабочие. Почему вы нас оставили в стороне? Уже июль месяц, у нас ничего нет, ни аптечки, ни ведер. У нас ведра все дырявые. Ни ведер нет, ни тяпок, ни граблей. У нас ничего нет, самого элементарного", - возмущены работники.

По словам юриста компании, резервату "Семей орманы" чиновники предложили экономить, чтобы сделать доплату людям.

"Откуда 700 миллионов на полгода экономии в нашем резервате? Прошел ряд пожаров, крупные пожары, сами знаете. У нас экономии сейчас нет. Техника стоит, запчастей нет. Какая экономия на зарплату может быть?" - возмущена юрист "Семей орманы" Татьяна Калькаева.

Защитники леса разочарованы таким поворотом и ответами чиновников. Люди работают из последних сил. А сейчас в области самый пожароопасный период.

"Сегодня опять возгорание в Бородулихинском филиале, и опять первыми были направлены работники лесопожарной станции, водители, трактористы, которые по первому сигналу выезжают на пожар.

Мы написали письмо президенту. У нас единственная надежда - на президента. На сегодняшний день в коллективе большая напряженность", - рассказала председатель профсоюзного комитета резервата Гульсара Баймагамбетова.

Журналисты обратились в Министерство экологии и природных ресурсов за пояснением, почему одни сотрудники получили доплату, а другие нет. Но официального ответа от чиновников так и не получили.

Корреспондент NUR.KZ также обратился за комментарием в Минэкологии.

Тем временем многие работники "Семей орманы", как сообщает телеканал, признаются, что хотят уйти из профессии. По их словам, они защищают лес, но при этом сами остаются незащищенными. И это их мнение закрепилось после большого пожара в области, который унес жизни 14 их коллег.

Пожар в Абайской области

В начале июня в лесах Абайской области начался крупный пожар. В результате ЧП погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы". Их посмертно наградили орденами за мужество и самоотверженность.

Через несколько дней в Абайскую область прибыл Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества, принес им извинения, а также обещал оказать финансовую поддержку.

Кроме того, 11 июня Генпрокуратура сообщила о возбуждении двух уголовных дел по факту лесного пожара в Абайской области.

Позже замгенпрокурора Жандос Умиралиев подтвердил, что в рамках дела экс-глава МЧС Юрий Ильин, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова и аким Абайской области Нурлан Уранхаев будут допрошены.

Генпрокурор Берик Асылов, докладывая президенту о ходе расследования дела, сообщал, что создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством заместителя генерального прокурора. По итогам следствия будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц.

1 июля стало известно, что руководство резервата "Семей орманы" оказалось под следствием. Прокуратура возбудила дело по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030239-rabotniki-semey-ormany-napisali-zhalobu-tokaevu/

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