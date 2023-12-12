Обрушение здания в Костанае: врачи рассказали о состоянии пострадавших

В Костанае в результате взрыва в цеху для ремонта габаритной техники трое человек погибли, еще 12 пострадали. Об их состоянии рассказали врачи, передает сайт телеканала КТК.

В результате взрыва в цеху в Костанае, произошедшего накануне, под обломками обрушившегося здания погибли три человека, еще 12 человек получили травмы.

Один из только пришел в себя, но до сих пор находится в отдалении реанимации.

"Госпитализировано у нас четыре пациента вчера, состояние трех - стабильное, с улучшением, с положительной динамикой. Который поступил тяжелый пациент, сегодня пришел в сознание, был экстубирован, то есть снят с аппарата ИВЛ, сознание ясное, контактен.

Травмы, в основном, связаны с переломами конечностей, таза, разрывами, ушибами мягких тканей", - рассказал и. о. главного врача Костанайской городской больницы Владимир Шатерников.

Как сообщает сайт телеканала, взрыв в цеху, по предварительным данным, мог произойти из-за нарушений использования газобаллонного оборудования. Сейчас выяснением причин и подсчетом ущерба занимаются специалисты.

Отмечается, что в результате взрыва был полностью разрушен цех площадью 280 квадратных метров. Кроме этого, зафиксированы повреждения у 12 жилых близлежащих домов и автомашин.

Почти 300 спасателей, волонтеров и полицейских, по данным телеканала, весь день разбирали завалы, где оставались люди. Троих пострадавших удалось вызволить живыми, тела еще троих поздним вечером достали уже мертвыми.

Сейчас в больнице из 12 пострадавших лечение получают еще четыре человека.

"Получили повреждения семь легковых автомобилей и пять единиц большегрузовой техники, а также 12 частных домов. Комиссия проводит работу по обследованию домов. В основном, в домах повреждены окна.

Согласно статье 58 Закона "О гражданской защите", возмещение ущерба подлежит причинителем вреда. Семьям погибших будет оказана помощь в организации похорон", - прокомментировал руководитель отдела по ЧС акимата Костаная Ерлан Кинебаев.

Напомним, днем 11 декабря в спасателям поступило сообщение о том, что в жилом массиве Амангельды в Костанае в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одноэтажного здания, предназначенного для ремонта грузовых автомобилей.

На тот момент указывалось, что в результате случившегося семь человек оказались под завалами. На месте ЧП был развернут оперативный штаб под руководством главы региона.

Позже в ДЧС Костанайской области проинформировали, что за первой медицинской помощью обратились 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов были спасены два человека, еще один мужчина, по данным ведомства, был обнаружен без признаков жизни. Однако позже выяснилось, что он жив.

К вечеру 11 декабря стало известно, что поисковые работы завершены. Были спасены 12 человек, три человека погибли. После ЧП было начато досудебное расследование.

Сегодня в ДЧС региона сообщили, что спасательные работы полностью завершены. Также ведомство показало кадры с места ЧП с высоты птичьего полета.