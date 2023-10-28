"Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории": Токаев об "АрселорМиттал Темиртау"

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

"От своего имени и от имени Правительства выражаю соболезнования. Это трагедия. Я все понимаю, поэтому специально прибыл сюда. Будем принимать меры, в том числе окажем помощь семьям пострадавших. Стоит задача – оказать всемерную помощь по линиям Правительства, акимата и благотворительных обществ, чтобы семьи погибших и пострадавших ни в чем не нуждались", – отметил Глава государства.

Президент сообщил, что 29 октября будет объявлено Днем общенационального траура, и будут приняты соответствующие меры в отношении компании "АрселорМиттал Темиртау".

"Завтра будет объявлен День траура по всей стране. Будем принимать меры. Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с Правительством и предприятием.

Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "АрселорМиттал" , был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших

"Первое – спасательные работы. Второе – нам нужно определить точное количество пострадавших и нуждающихся в лечении. Третье – в связи с такой катастрофой мы окажем материальную помощь всем пострадавшим семьям. Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – подчеркнул президент.

Глава государства также сообщил, что сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтеров.

Утром Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким шахтеров.

Также президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Между тем, по последним данным, обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются.