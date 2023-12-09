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Виновного в трагедии на шахте Костенко назвала комиссия при правительстве

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Шахта Костенко
Шахта имени Костенко. Иллюстративное фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

Правительственная комиссия назвала причину трагедии на шахте имени Костенко в Карагандинской области. Была установлена 100-процентная вина работодателя, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сегодня, 9 декабря, состоялось итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин пожара со взрывом на шахте имени Костенко в Карагандинской области.

"В результате установлено: пожар и дальнейший взрыв метановоздушной смеси произошли из-за возгорания газа (метан) от механической искры, которая образовалась вследствие удара и трения элементов скребкового конвейера. Сам газ выделился из нижележащего пласта", – говорится на официальном сайте МЧС.

Правительственная комиссия
Правительственная комиссия. Фото: официальный сайт МЧС РК

Кроме того, комиссия выявила нарушения требований промышленной безопасности.

В частности, были отмечены неудовлетворительная организация работ и отсутствие необходимого производственного контроля за опасными производственными факторами. К последнему в том числе относится выполнение пылевзрывозащитных мероприятий в закрепленных горных выработках.

По результатам работы определена 100% вина работодателя, установлены 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.

Материалы расследования передали в правоохранительные органы.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. В результате происшествия погибли 46 горняков – были опубликованы их имена и фотографии. Их детям назначили пособия и выплаты.

По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием.

Преобразование АМТ в QARMET

Напомним, вчера в правительстве РК сообщили о том, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев объявил имя нового инвестора АМТ – им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

Лаврентьев является председателем совета директоров АО "Группа компаний Allur" и одним из основателей компании AllurAuto.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" официально переименовали в QARMET. Возглавил компанию Вадим Басин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2050006-ozvuchena-prichina-tragedii-na-shahte-kostenko/

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