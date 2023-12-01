Пожар в хостеле в Алматы: задержан арендатор хостела

Спецпрокуроры приступили к расследованию уголовного дела по факту пожара в "Алматы Хостел". Сейчас задержан арендатор заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры, по поручению генпрокурора уголовное дело принято в производство специального прокурора.

"Создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников правоохранительных органов.

В целях выяснения причин и условий возникновения пожара осуществлен первичный осмотр места происшествия, назначены экспертизы и проводятся иные следственно-оперативные мероприятия", - сообщили в надзорном органе.

По подозрению по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" задержан и водворен в ИВС арендатор хостела Мухамедъяров А.

"В рамках расследования будет дана оценка действиям всех лиц, имевших отношение к функционированию хостела. Уголовное дело находится на контроле генпрокурора", - добавили в ведомстве.

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Алматы.

Позже глава МЧС РК высказался о трагедии. По его словам, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись.