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Автобус въехал в толпу людей: среди пострадавших ребенок

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Машины скорой помощи рядом с больницей
Машины скорой помощи рядом с больницей. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с неуправляемым автобусом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В результате ДТП пострадало 7 человек. Трое погибли до приезда службы скорой медицинской помощи.

Трое взрослых госпитализированы в Городскую клиническую больницу №7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра.

Четвертый пострадавший, ребенок 15 лет, госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №2 с диагнозом "перелом костей левой стопы".

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.

В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы.

Мужчину, напавшего на водителя, задержали. Возбуждено дело по статье 345 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052220-avtobus-vehal-v-tolpu-lyudey-sredi-postradavshih-rebenok/

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