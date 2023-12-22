Автобус въехал в толпу людей: среди пострадавших ребенок

В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с неуправляемым автобусом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В результате ДТП пострадало 7 человек. Трое погибли до приезда службы скорой медицинской помощи.

Трое взрослых госпитализированы в Городскую клиническую больницу №7 с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, у одного пациента перелом левого бедра.

Четвертый пострадавший, ребенок 15 лет, госпитализирован в Детскую городскую клиническую больницу №2 с диагнозом "перелом костей левой стопы".

Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу людей.

В полиции позже рассказали, что пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы.

Мужчину, напавшего на водителя, задержали. Возбуждено дело по статье 345 УК РК.