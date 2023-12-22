Автобус въехал в толпу людей в Алматы: есть погибшие

На проспекте Райымбека в Алматы автотранспорт въехал в толпу людей. По предварительной информации, в результате ДТП погибли три человека, передает Zakon.kz.

Корреспондент издания сейчас находится на месте происшествия. Он, ссылаясь на предварительную информацию, сообщает, что неуправляемый автобус въехал в толпу людей, стоявших на остановке.

Предварительно сообщается о гибели троих человек.

Telegram-канал Kris_p_almaty пишет, что ДТП произошло напротив больницы №7. Канал также публикует страшные кадры с места происшествия.

По данным Telegram-канала Kozachkov offside, в толпу въехал автобус.

"В Алматы дикая авария - автобус врезался в группу пешеходов. Предварительно, трое погибших, информация уточняется", - говорится в сообщении.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Алматы.