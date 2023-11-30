Гибель 13 человек в хостеле в Алматы: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело зарегистрировали по факту пожара в хостеле в Алматы, в результате которого погибли 13 человек, в том числе и иностранцы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

На официальном сайте Министерства по ЧС РК сообщается, что для расследования причин пожара в хостеле вместе с главой МЧС в Алматы направилась оперативная группа.

"По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 квадратных метров.

"По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК. Информация будет дополняться по мере поступления", - заключили в МЧС.

Согласно части 1 статьи 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека или крупного ущерба гражданину, организации или государству, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Согласно части 2 этой же статьи, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то виновным грозит ограничение свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой этой статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Аким города Ерболат Досаев сообщил, что сейчас установлены личности 10 погибших - восемь из них граждане Казахстана, один россиянин и один - гражданин Узбекистана.

Между ем по словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщили, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.