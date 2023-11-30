Нападение с топором на школьников: подростку вынесли приговор в Петропавловске

Подростка осудили в Петропавловске за нападение с топором на трех школьников. Парня приговорили к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Девятиклассник предстал перед судом по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.2 п.1, 9, 14 УК РК (Покушение на убийство двух и более лиц).

Дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Северо-Казахстанской области с участием присяжных заседателей.

Процесс был закрытым, журналистов пригласили только на оглашение приговора. На прениях прокурор запросил для подсудимого 6 лет и 9 месяцев лишения свободы, то есть положенные по закону для несовершеннолетнего две трети от санкции статьи.

Проведенными экспертизами подсудимый был признан вменяемым, в момент совершения преступления в состоянии аффекта не находился.

Суд признал несовершеннолетнего виновным.

"Назначить подсудимому наказание с учетом тяжести совершенного преступления и отсутствия раскаяния в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних", - зачитал приговор судья Абдикаххар Еркебаев.

Гражданский иск двух потерпевших о возмещении морального вреда в размере 1,5 и 3 млн тенге суд также удовлетворил.

Нападение с топором на школьников

Утром 13 февраля 2023 года в одной из школ Петропавловска произошло нападение на детей с ножом и топором. Пострадали трое. Двоих из них госпитализировали в больницу, одному оказали помощь и отпустили домой.

По информации прокуратуры Северо-Казахстанской области, подозреваемым оказался ученик 9 класса этой же школы. Его задержали. По данному факту было начато досудебное расследование по ст.24 ч.3 - ст.99 ч.2 п.1, п.14 УК РК (Покушение на убийство).

В учебном заведении были шокированы произошедшим, девочки плакали. Вторую смену перевели на дистанционное обучение.

Один из пострадавших школьников рассказал, что нападение было неожиданным и бесшумным, все произошло за считанные минуты. Его ударили топором.

По данным прокуратуры, подозреваемый состоял на психиатрическом учете. При этом заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов тогда отмечал, что после случившегося многие задают вопрос, как ученик мог посещать общеобразовательную школу.

По его словам, согласно законодательству такие сведения составляют медицинскую тайну, поэтому их предоставление без согласия допускается только по запросу органов дознания, прокурора, адвоката и суда. Таким образом, знать о диагнозе школа не могла.