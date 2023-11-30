Глава ДЧС Алматы: Подвал незаконно переоборудовали в хостел

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев, ссылаясь на слова администратора хостела, где случилась трагедия, сообщил, что подвальное помещение было переоборудовано незаконно, передает корреспондент NUR.KZ.

"Хостел незаконно переоборудован в подвальном помещении полтора месяца назад", – сообщил Нурлан Атыгаев.

Сейчас создана специальная комиссия, которая направляется в Алматы. Она будет устанавливать точные причины и обстоятельства трагедии.

Глава ДЧС также отметил, что женщин и детей среди погибших нет, все погибшие - мужчины среднего возраста.

Напомним, ранее стало известно, что в Алматы первым рейсом вылетел министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Аким Алмалинского района сообщил, что среди постояльцев хостела были иностранцы, в том числе граждане Индии и Пакистана, которые учатся в Алматы в медицинском университете.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.