"Пнул ее раза 3-4 по бедру": Бишимбаев рассказал о ночи, когда умерла Салтанат

В Астане продолжается судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде продолжил давать показания Куандык Бишимбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Куандык Бишимбаев рассказал, что в день смерти Салтанат Нукеновой они приехали в "Гастроцентр", где продолжили выяснять отношения.

"Она прилегла на диван и лежа она провела (в таком положении время - прим. ред.), а я какое-то время эмоциониовал и бросал вещи. Я был в смущении: не мог понять, что происходит, где-то минут 10 это длилось. Я присел на соседний диван, она лежала - так мы час (провели - прим. ред.): она отдыхала, а я курил молча.

Я думал, дам ей время отдохнуть и прийти в себя. Я взглянул на окно и понял, что уже светает: я потерял счет времени, я не понимал, какое время суток. Я посмотрела на часы - где-то семь часов. Я понял, что нам надо домой.

Я без рубашки, она пальто оставила в ЦКЗ, а на ней голое тело, моя куртка. Я думаю, как мы уедем. На такси в таком виде стыдно. Я забыл совсем, что в машине у меня запасные вещи - моя рубашка, что я купил, и вещи Салтанат", - продолжил свой рассказ Бишимбаев.

Далее Бишимбаев сказал, что начал тормошить Салтанат. По его словам, он волновался о том, как они уедут. На часах было семь часов утра.

"Люди начнут ходить по улицам, невозможно вообще будет выйти. Я растормошил ее - она встала. В тот момент у нее уже появлялись покраснения на лице, не было еще синяка, но припухлости появлялись.

Мы вышли из VIP-зала, я ее торопил, мы спустились сначала в паркинг. Я думал, что в парке охранник, я хотел попросить его вызвать такси в паркинг, чтобы мы не выходили на улицу, потому что вид у нас был, конечно… у меня нет рубашки, на ней только моя куртка.

Но я не нашел там охранника. Я походил по паркингу, надеясь, что найду его. Я не нашел его - и мы вышли. Я думаю: ладно, сяду сам за руль. Я понимал, что я пьяный, но в таком виде я не знал, куда деваться. Я взял Салту за руку и мы пошли к машине", - утверждает подсудимый.

Но когда Бишимбаев тронулся, по его словам, он понял, что пьян и "сейчас что-нибудь натворит".

"Я не помню, но, вроде, я наехал на бордюр. Я понял, что так не доведу машину. Салта вышла и пошла обратно в ресторан. Я припарковал машину. Охранник подошел, увидел, что я без рубашки.

В "Гастроцентре" я начал уже агрессировать. Я смотрел на нее… я очень был агрессивный, злой, что мы не уехали. Я стал говорить: "Салта, посмотри на нас, мы как бичи, даже не можем уехать". Меня понесло. Она смотрела на меня равнодушно - и мне показалось, что она улыбалась, ухмылялась. Я сильно разнервничался, говорил: "Ну как так? Мы даже уехать не можем. Ты этого добивалась этими бросками ювелирных (изделий - прим. ред.) в унитаз?" Я внутренне винил ее", - рассказывает Бишимбаев.

Когда пара ехала в лифте, со слов Бишимбаева, он сильно разнервничался.

"Когда мы ехали в лифте, я уже винил ее, что мы в таком состоянии, что эскалация произошла вследствие ее поступков, что она хотела мне сделать больно или унизить. И в итоге мы получили, что получили… в очередной раз. Я в лифте говорил: "Этого ты добивалась?". Она равнодушно смотрела, ухмылялась - это меня сильно еще разозлило.

Мы вышли из лифта, я в сторону випа (VIP-комнаты - прим. ред.) уходил, а она - туалета. Когда она уходила в сторону туалета, она вслед мне бросила - все это время она молчала, ни звука, ни стона - и тут она говорит, крикнула в спину: "Да, я так хотела", - и матершиные слова", - сообщил подсудимый.

Эти слова, по утверждению подсудимого, его разозлили.

"Я развернулся - и эти слова "да, я так хотела" - я схватил ее за волосы, дал четыре пощечины сильных: две с левой руки, две - с правой. Она упала. Я разозленный говорю: "Вставай". Я не мог понять опять. Мое состояние было такое: она специально это делает, или ей действительно плохо? Все это время я не понимал, в каком состоянии она находится.

Когда она упала, я пнул ее раза 3-4 по бедру. Я понимал, что никакой жизненно важный орган я не должен… просто со злости я ее пнул раза четыре, говорил: "Вставай, вставай, че ты теперь?" Она не вставала, я был злой, поднял ее за волосы", - рассказывает Бишимбаев.

После, со слов Бишимбаева, он затащил Нукенову в общий туалет, чтобы умыться.

"Я ее, за волосы держа, уже повел ее в VIP №1. Я уже был злой, я хотел, чтобы мы хоть как-то уехали уже домой и здесь не оставались. Когда мы зашли в VIP, я ее подтолкнул в сторону дивана, сказал: "Собирай вещи, рубашку, штаны, что ты можешь на себя надеть".

Она села на диван и сняла куртку. Я копался в сотке: то ли я такси искал… время было - около восьми утра. Она сидела. Я говорю: "Че ты сидишь? Найди свои вещи". Она встала, сделала несколько шагов и упала. Я стал ей помогать - она молча сидит на меня смотрит. Я говорю: "Скажи, что с тобой". Я не понимал, она специально молчала или просто молчала", - говорит подсудимый.

После, согласно рассказу Бишимбаева, Салтанат прилегла молча на диван. В это время подсудимый, по его словам, копался в телефоне, пытаясь вызывать такси или трезвого водителя.

"Она лежит, посидела минуты две, потом легла, подтянула ноги, глаза закрыла… секунд 30-40 - и она захрапела. Я начал ее будить: "Салта, не засыпай, мы сейчас поедем домой, такси приедет". Она приходит в себя, но как очень сильно уставший пьяный человек (выглядит - прим. ред.). У нее храп прерывается, она как бы "М-м-м": начинает что-то мычать.

Я понимаю, что я ее не разбужу, не одену… даже если разбужу, одеть не смогу. Думаю, ну ладно, пусть выспится. Я знал, что персонал приходит в 11:30, время было где-то часов 8. Думаю, время у нас до 10-ти есть, может, за 2 часа выспится и придет в себя. Припухлости на ее лице были, но явных синяков или травм… я видел покраснения на лице. Она лежала, была в куртке, ноги голые - я снял пиджак, укрыл ей ноги. Решил, что часа два подожду: я тоже очень устал. Прошли сутки. Мы сутки не ели, я не спал, мы всю ночь на ногах проходили", - говорит Бишимбаев.

После, как уверяет Бишимбаев, он лег рядом, а когда проснулся - все еще слышал храп Нукеновой. После, по его словам, он позвонил Бакытжану Байжанову (директору "Гастроцентра) с просьбой отвезти их домой и привезти два пледа.

"Я обернул ее пледом, она держала еще шею, двигала руками. Было ощущение, что она прерывает свой храп - она точно держала шею, двигала руками и управляла своим телом. Когда я ее обернул, я позвал Байжанова - и сверху еще один плед (накрыл ее - прим. ред.), как сарафан получился. И руки ее вытащил, чтобы мы ее за руки приподняли. С Байжановым мы приподняли ее за руки - она двигалась, у нее были рефлексы, она держала шею, у нее храп пропадал, как будто она просыпается", - рассказал подсудимый.

После, согласно рассказу Бишимбаева, Байжанов предложил ему закрыть их с Салтанат. Бишимбаев, с его слов, согласился.

"Я проснулся в 13:30, она храпела, я пытался ее разбудить, но она не просыпалась. Тут уже было видно, что у нее большой синяк на всю левую сторону и вспухший нос… я заволновался. Я упустил момент - это в телефоне моем можно проверить - когда я увидел у нее синяк к 10:30, я забеспокоился и позвонил знакомой-ясновидящей, спросил: "Мы пытались ее разбудить, она не проснулась, с ней все в порядке? У нее такой синяк - я не знаю, откуда он, вы можете посмотреть", - сказал Бишимбаев.

По словам подсудимого, ясновидящая сказала, что девушка просто устала и сильно пьяна. Тогда, говорит Бишимбаев, у него "отлегло от сердца".

"Спустя время он приехал. Потом я не мог найти телефон Салтанат и ключи от машины. Я вспомнил, что потерпевший следил за ней и думал: если он увидит, что мы полтора суток в "Гастроцентре", он может приехать. Я не хотел повторения инцидента 20 марта: думаю, приедет - будет поножовщина опять (Бишимбаев - о дне, когда, с его слов, брат погибшей якобы накинулся на него с ножом - прим. ред.)

Телефон Салтанат был там. Прокурор говорит, что я в целях создания себе алиби отправил телефон домой, но, наверное, я бы если себе создавал алиби, я бы свой телефон куда-то отправил или сам куда-то отправился. Цель была другая - избежать конфликта с потерпевшим, если он сюда приедет. Я просил просто отвезти домой, сначала я думал: может, в фитнес… потом - нет, домой. В ЦКЗ я просил заехать, забрать пальто", - утверждает Бишимбаев.

Также Бишимбаев рассказал про то, зачем попросил удалить записи камер видеонаблюдения.

"Не потому, что я скрывал убийство, Салтанат на тот момент была живая. Вы знаете, эти телеграм-каналы, любой охранник может переснять себе на телефон и куда-то отправить. Я не хотел этой публичности, потому что мы на улице, в предбаннике стояли. Видно, где я наносил ей побои - это тоже есть - где я на улице выкидываю эту сумку. Я понимал, что при желании это все можно продать какому-то телеграм-каналу", - поделися Бишимбаев.

Также Бишимбаев озвучил еще одного фигуранта дела - мобилографа Гульнару Насарбекову.

"Когда Бакытжан ездил телефон отвозить, я не знал, что он кому-то передает поручение, я думал он сам физически все делает. Я видел синяк у Салтанат - сказал: "Привези на обратном пути "Бепантен", который рассасывает это". Он приехал где-то ближе к четырем, с этой женщиной Гульнарой, я ей говорю: "Тут стой, заглядывай в VIP. Если она проснется, позвони мне". И я попросил отпустить персонал. Я уже видел, что Салтанат не просыпается. Я помню, что ясновидящая сказала, что она вечером проснется", - рассказал подсудимый.

Бакытжан предложил позвонить знакомому врачу. Он сказал дать нашатырь. Салтанат на него не реагировала.

"Я понюхал сам - у него такой резкий запах… (Подумал - прим. ред.) почему она не реагирует… я заметил, что она не носом дышит, а ртом, я поднес ко рту - она не отреагировала. Я поднес к своему рту - понял, что через рот когда вдыхаешь, видимо, нет там нервных окончаний, он не чувствуется. Я вышел и сказал Бакытжану: "Что-то она через рот дышит". Он предложил вызвать "скорую". Здесь я вспоминаю слова ясновидящей… я не хотел, что она придет в себя - сейчас "скорая", лишний шум, огласка. Я говорю: "Давай подождем - время было четыре - я сказал ему посидеть здесь, а сам на встречу пошел на полчаса", - добавил Бишимбаев.

После Бишимбаев, согласно его версии, заходил опять к Салтанат, пытался ее разбудить, но она не просыпалась.

"Но у нее прошел храп. Я подумал, храп прошел, прошел глубокий сон, она просыпается. Я отпустил Бакытжана и сказал: "Наверное, она будет просыпаться уже, я тебе напишу как проснется - и ты отвезешь нас домой". Я начал будить Салтанат и заметил, что у нее лицо стало прохладным, я стал щупать ее щеки - они стали прохладными… я понял, что температура изменилась… стал щупать тело - оно было таким же. Я стал щупать пульс - не нашел его. Думал, может, я пьяный, не могу найти пульс. Позвонил Бактыжану - говорю: "Может, ты найдешь?". Он тоже говорит, не может найти", - рассказал подсудимый.

Затем, как утверждает Бишимбаев, он попросил вызвать "скорую". Там, с его слов, ему сообщили, что нужно делать искусственное дыхание, откачивать.

"Я стал делать ей эти упражнения, потом, сказали, искусственное дыхание. Бакытжан встал на мое место. "Скорая" приехала - и началось… они стали делать реанимационные мероприятия. Я уже просто потерялся… я ушел и пошел на кухню, взял нож - и у меня была только одна мысль: будет лучше, если я сам себя убью. Потом приехала полиция. И вот все обстоятельства", - заключил Бишимбаев.

С первой частью выступления Бишимбаева в суде можно ознакомиться в данном материале. А по данной ссылке можно перейти ко второй части его рассказа.

Напомним, на предыдущем заседании, во время выступления Бишимбаева, мать погибшей Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Также Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, выступающий потерпевшим по делу, рассказал, что произошло в день смерти его сестры.

Он также показал в зале суда фото Салтанат Нукеновой с синяками на лице, заявив, что его сестра восемь раз пыталась уйти от Бишимбаева, не хотела официально регистрировать отношения с судимым экс-министром и планировала обратиться в полицию.

"Салтанат была замечательным человеком, она как астролог помогала девушкам, зачастую проводила бесплатные консультации, помогала им в сложные времена и это не один раз.

Она работала с благотворительными компаниями, где занималась привлечением финансирования для построения домов для малоимущих. Она выросла в хорошей семье, возможно, единственная ее ошибка была, что она поверила Куандыку, полюбила его", - заявлял Айтбек Амангельды.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям - убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

1 апреля экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, выступил в суде со своей версией случившегося. Бишимбаев сказал, что "не рассчитывает на прощение".

Также в зале суда зачитали переписку от 9 ноября 2023 года между двумя подсудимыми - Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Байжановым.

Куандык Бишимбаев в свою очередь рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Также он сообщил о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.

Кроме того, дал показания сам подсудимый - он заявил, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали.

Помимо этого, судья сделала замечание прокурору, сказав, что та перешла на крик, обращаясь к подсудимому.

Также Бишимбаев рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат. Адвокаты подсудимого пытались приобщить к делу фото Нукеновой и Бишимбаева с Мальдив.

В ходе допроса адвокаты Бишимбаева продемонстрировали в суде огромные фото VIP-зала, где произошло преступление. Однако адвокат потерпевших заметила, что фото сделаны в марте, то есть уже после убийства. Тем самым защитники подсудимого ввели суд в заблуждение. Судья сказала, что суд примет соответствующие меры при вынесении окончательного решения по делу.