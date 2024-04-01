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"Было любопытно, как выглядит астролог": Бишимбаев рассказал о знакомстве с Салтанат Нукеновой

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Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей гражданской супруги, рассказал в суде о знакомстве с Салтанат Нукеновой, передает корреспондент NUR.KZ.

Куандык Бишимбаев рассказал, как впервые познакомился с Салтанат.

"Мне одна девушка рассказала об астрологии, мне было любопытно что это такое и как выглядит астролог. Я ожидал увидеть бабушку лет 50-60, похожую на шамана.

Мне знакомая показала фото, я увидел симпатичную девушку. Увидел, что у нее есть молодой человек. Это был конец мая 2022 года. Знакомая сказала, что это ее молодой человек и они дружат, собираются пожениться. На какое-то время мой интерес оставался зрительным.

Я наблюдал за ее постами, пытался записаться на прием, но помощница сказала, что мужчин она не принимает. Я порадовался этому, что девушка блюдет границы", - заявил подсудимый.

Он рассказал, что позже узнал о расставании Салтанат с молодым человеком.

"Потом та же знакомая мне сообщила, что у Салтанат расстроилась свадьба, что с молодым человеком они расстались.

Я увидел возможность познакомиться, попросил другого человека, который более общительный, записаться на астропрогноз и сказать в процессе, что есть друг, который хотел бы тоже прийти, у которого нет "задних" мыслей относительно вас.

Получилось так, что в тот момент я находился вместе с сыном на турнире в Москве. Он хоккеист. Это было в августе, когда моя знакомая пошла к Салтанат, она позвонила прям с приема. Моя подруга сказала Салтанат, что есть мужчина, которому она симпатична и он хотел бы познакомиться", - заявил Куандык Бишимбаев.

По его словам, Салтанат согласилась провести ему астропрогноз. Однако после возвращения в Казахстан Бишимбаев перезвонил девушке и сказал, что прогноз его мало интересует и он хотел бы пригласить Салтанат на ужин.

"Она 2-3 дня не отвечала, а потом написала, что если вы хотите еще, мы можем встретиться. Я заехал за ней домой, поехали поужинать в ресторан на левом берегу, общались 5 часов, рассказывали о жизни. Об астрологии говорили только 30 минут.

Мы шутили, обменивались мнениями. Потом я повез ее домой с водителем. По дороге я даже не ожидал, потому что разговор был ознакомительный, в какой-то момент я повернулся к ней и увидел, что она прямо рядом со мной. Не знаю, была ли симпатия или алкоголь, но она прижалась ко мне и был поцелуй", - заявил Бишимбаев.

По его словам, в следующие дни Салтанат отказывалась от встречи с ним.

"Я пришел в кафе, где она принимала, попросил уделить полчаса. Сказал, что мне показалось, что ты испытываешь симпатию, а теперь не отвечаешь.

Мы поговорили и она сказала: "Ты понимаешь, я только рассталась, неправильно прыгать из отношений в отношения, давай отложим до Нового года, а потом можем начать общаться, дружить и так далее", - сказал Бишимбаев.

По его словам, они с Салтанат договорились, что возьмут тайм-аут, пока Салтанат поедет в Павлодар. Она планировала поездку в период с 5 по 10 сентября.

"Позже мне позвонила Аида, подруга Салтанат, сказала, что хотела бы посоветоваться по одному вопросу, попросила приехать и отметила, что рядом с ней находится Салтанат. Я думал, что она уехала в Павлодар, но понял, что со мной играют с игру: приблизили, оттолкнули.

Я приехал, мы посидели, я отвез их домой и у меня сложилось впечатление, что Салтанат не хочет продолжения общения", - отметил он.

По его словам, позже Салтанат попросила его отвезти ее на мероприятие. Они продолжали общаться по переписке. В один из дней Салтанат сказала, что хотела бы попасть на концерт Валерия Меладзе, билеты на который были распроданы. Бишимбаев сказал, что может достать билеты.

"Я старался быть ненавязчивым. Я видел красивую девушку, которой хотелось поднять настроение и дарить эмоции. Я нашел три билета. Сказал, что она может пойти с мамой, а могу я присоединиться. Она сказала, что с ними пойдет подруга Аида.

Перед концертом я сказал, что хотел бы, чтобы она выглядела лучше всех. Пригласил ее выбрать любое платье. Мы пошли в магазин брендовой одежды и полный лук ей подобрали. Она выглядела восхитительно, ей все понравилось", - сказал Бишимбаев.

Он рассказал, что после концерта они продолжили общение.

"Я помню, что в один из дней я пригласил ее к себе, она согласилась. Ничего такого не было, мы просто вместе готовили ужин и смотрели фильм. Она осталась ночевать, но у нас не было близких отношений.

Утром мы в кабинете пили кофе. Там на стенах висят много фотографий из моей предыдущей деятельности, с президентами. Она с интересом рассматривала", - рассказал Бишимбаев.

По его словам, в тот день она предложила отложить общение до Нового года.

"Салта была полна парадоксов и непоследовательных действий, нельзя было понять, что она думает. Я воспринимал это как кокетство, нерешительность. Мы то общаемся, то она отдаляется. Я согласился отложить общение до Нового года, не мог настаивать", - сказал Бишимбаев.

Куандык Бишимбаев рассказал, что в конце сентября Салтанат позвонила ему, попросила забрать ее и подруг из ресторана. По его словам, с этого дня у них начались близкие отношения.

"Мы стали парой. Дальше наши отношения стали бурно и стремительно развиваться. Все мне в ней нравилось. Я предложил ей поехать куда-нибудь вместе и понять, можем ли мы находиться 24 часа вместе. Я дал понять, что хочу серьезных отношений, я был в таком периоде: три года как развелся. Салтанат эта идея понравилась", - сказал он.

По словам Бишимбаева, у них не было виз, поэтому они провели три дня в Алматы, четыре дня в Шымкенте, посетили Баку, Стамбул и вернулись в Алматы.

"У нас не было разногласий. Ни единого конфликта, ни единой ссоры. В Стамбуле я спросил как бы она видела развития отношений дальше, я хотел жениться и мне надо было понять, готова ли она.

Она сказала, что, конечно, хотела бы более серьезных отношений, что она влюбилась , хотела бы более серьезных, что она готова создать семью. Я сделал намек на предложение. Она сделала намек, что готова принять", - заявил Бишимбаев.

По его словам, после возвращения в Казахстан он сделал Салтанат предложение, которое она приняла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076678-bylo-lyubopytno-kak-vyglyadit-astrolog-bishimbaev-rasskazal-o-znakomstve-s-saltanat-nukenovoy/

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