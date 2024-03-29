Брат Салтанат Нукеновой заявил, что она собиралась обратиться в полицию

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, выступающий потерпевшим по делу об убийстве своей сестры, заявил, что Нукенова собиралась заявить в полицию на Бишимбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопросы адвокатов Куандыка Бишимбаева о фотографиях, которые ему отправила сестра, Айтбек Амангельды заявил, что в переписке с ним Салтанат Нукенова не отрицала, что синяки появились из-за действий Бишимбаева.

"Когда я увидел синяки, они были уже немного стекшие. То есть, прошло около недели. Куандык лазил в ее телефоне, и она боялась эти фото у себя сохранять. Она хотела написать заявление на Куандыка за это", - заявил Амангельды.

У стороны защиты Бишимбаева возникли дополнительные вопросы к потерпевшему.

"Если вам стало известно, что побои нанес Куандык, почему вы не забрали сестру? С 20 марта вы писали ей: "Он тебя убьет, не надо с ним жить". Почему вы не собрали ее вещи и не забрали домой?", - спросила адвокат Бишимбаева.

Айтбек Амангельды переспросил у адвоката, должен ли он был увезти сестру насильственно. Он также отметил, что у каждого человека есть право личного решения и личные границы, которые принято принимать.

"Я не имею права приходить и оказывать насилие в отношении человека", - заявил брат Салтанат Нукеновой.

Кроме того, Айтбек Амангельды заявил, что в апреле 2023 года Бишимбаев поднял вопрос об официальной регистрации брака с Салтанат, но девушка уже не хотела этого.

Напомним, сегодня в Астане проходит очередное заседание по делу Бишимбаева.

Айтбек Амангельды рассказал о знакомстве Салтанат Нукеновой с Куандыком Бишимбаевым, что происходило в день ее убийства. Кроме того, он отметил, что убитая около восьми раз пыталась уйти от Бишимбаева и разорвать с ним отношения.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.