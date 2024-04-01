"Камеры все удали": переписку с Бишимбаевым в день убийства Нукеновой зачитали в суде

В зале суда зачитали переписку от 9 ноября 2023 года между двумя подсудимыми - Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Байжановым, передает корреспондент NUR.KZ.

В суде огласили протокол осмотра телефона Байжанова и озвучили его переписку с Бишимбаевым.

13.21, Бишимбаев: Камеры все удали

13.21, Все ночные удали

13.21, Байжанов отвечает: хорошо

13.23, Бишимбаев: все "Гастро" удали

13.23, Бишимбаев: удали

Также Байжанов, 13.24: хорошо, все удаляю

Бишимбаев, 13.32: вернись

Бишимбаев, 13.32: Нужно ее телефон найти

13.37 Бишимбаев: Бахытжан

14.02 В машине рубашка

14.02 Есть

14.02 Также Бишимбаев: новое принеси

14.02 Бишимбаев: отмени все банкеты

14.03 Фото от Байжанова: Осы ма? (на казахском: "Это?")

14.04 Бишимбаев: да

14.30 Бишимбаев: Заедь в ЦКЗ Казахстан

14.30 Бишимбаев: Там Салтино пальто вчера осталось

14.30 Байжанов: хорошо

14.30 Бишимбаев: слева от входа

14.30 Бишимбаев: гардероб

14.35 Бишимбаев: а телефон не выключай

14.35 Бишимбаев: домой отвези

14.35 Байжанов отвечает: хорошо

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.