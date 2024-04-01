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Эзотерика

"Ты убивал ее 8 часов": мать Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций в суде

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: t.me/Jogargy_sot

На судебном процессе по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева мать Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, передает корреспондент NUR.KZ.

После того, как Куандык Бишимбаев заявил, что не признает себя виновным в умышленном и осознанном убийстве Салтанат, мать погибшей девушки не смогла сдержать эмоции и обратилась к подсудимому.

"Как не с особой жестокостью? Я свою дочь не видела, похоронила, но лицо ее я не видела, с такой жестокостью ты ее бил. Как ты можешь такое говорить? Мне не показали ее. Ты убивал ее 8 часов", - прокричала мать погибшей.

Судья попросила женщину сохранять спокойствие в зале суда, либо пройти в другое помещение.

"Пускай меня выведут. Ты убивал ее несколько часов. Мне с этим жить теперь только ради этого ребенка", - заявила мать Салтанат Нукеновой, указывая на своего сына Айтбека Амангельды.

"Вы можете меня ненавидеть, проклинать, но перед Всевышним и перед вами всеми я готов ответить. Я не признаюсь, у меня не было задумки, умысла убить. Я любил Салтанат. Я признаю, что причастен к ее смерти", - сказал Бишимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2076699-ty-ubival-ee-8-chasov-mat-saltanat-nukenovoy-ne-smogla-sderzhat-emotsiy-v-sude/

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