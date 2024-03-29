"Единственная ее ошибка была, что она полюбила Куандыка": брат Нукеновой рассказал о сестре и ее заработке

Брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал о том, какой была его сестра и поведал в суде о ее заработке в качестве астролога, передает корреспондент NUR.KZ.

"Салтанат была замечательным человеком, она как астролог помогала девушкам, зачастую проводила бесплатные консультации, помогала им в сложные времена и это не один раз. Она работала с благотворительными компаниями, где занималась привлечением финансирования для построения домов для малоимущих. Она выросла в хорошей семье, возможно, единственная ее ошибка была, что она поверила Куандыку, полюбила его", - говорит Айтбек Амангельды.

Он рассказал, что по образованию Салтанат была финансистом, но работала астрологом, зарабатывая на момент 2020 года порядка 1,5 млн тенге. Стоимость консультаций стала доходить до 80 тысяч тенге и она наняла помощницу, доход стал составлять 2-4 млн тенге.

Напомним, что сегодня в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось очередное заседание по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой.

В рамках заседания выступил родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды - он рассказал о ее знакомстве с Бишимбаевым, их взаимоотношениях и об их первой ссоре.

Также Айтбек в суде сегодня показал ее фото с синяками на лице. По его словам, эти снимки девушка сама отправила брату и попросила сохранить их. Было это еще в марте 2023 года.

Мужчина также заявил, что свадьба Бишимбаева с Нукеновой проходила в условиях секретности - нельзя было ни снимать, ни фотографировать. По его словам, все камеры в здании были заклеены либо завернуты шарфами.

Брат Нукеновой также сказал в суде, что Салтанат уходила от Куандыка Бишимбаева около восьми раз. Согласно его словам, сестра рассказывала, что Бишимбаев ее постоянно контролировал и никуда не пускал, не давал работать и развиваться, запретил вести соцсети, а также то, что она хочет уйти.

Она якобы спрашивала, как проверить телефон на прослушку и оказалось, что Куандык читает ее WhatsApp. И рассказала, что ее телефон обнаружил устройство для слежения за своими вещами и оно не предназначено для слежки за кем-то.

Также в суде брат убитой рассказал о том, что происходило 9 ноября - в день убийства. По его информации, когда он в последний раз говорил с сестрой, она была печальная, расстроенная, грустна. Ему показалось, что она плачет.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.